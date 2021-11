Rinasce la IFL, la Serie “A” del football americano in Italia

Accordo unanime tra le dirigenze delle Squadre di Prima Divisione e la FIDAF per il rilancio della Italian Football League, la Lega di Serie A del Football Americano Italiano. Focus sulla comunicazione e sui social per ampliare la fan base e una piattaforma streaming dedicata per scoprire tutto, ma proprio tutto del football made in Italy.

Sulla scorta dell’entusiasmo che la vittoria della nostra Squadra Nazionale ai Campionati Europei ha scatenato attorno al football americano italiano, la FIDAF, in accordo unanime con le attuali 7 franchigie di Prima Divisione (Parma Panthers, Seamen Milano, Guelfi Firenze, Ducks Lazio, Dolphins Ancona, Warriors Bologna e Vipers Modena) ha deciso di rilanciare la Italian Football League (IFL), di fatto la Lega di Serie A di football americano.

L’operazione, che inizialmente riguarderà soprattutto gli aspetti della comunicazione, con canali social dedicati e grandi novità in materia di streaming delle partite, prevede la ricostituzione in toto della Lega, scioltasi al termine del Campionato 2015, pur continuando a lavorare in stretta sinergia con la Federazione.

In attesa della chiusura del bando di assegnazione dei posti disponibili nel Campionato Italiano di massima serie e, dunque, di conoscere i nomi di tutte le protagoniste della prossima stagione, al via come sempre nel mese di marzo, da oggi la IFL riprende le proprie attività sui social (Twitter, Instragram, Facebook), con un team dedicato e pronto a raccontare tutto, ma proprio tutto quello che ci attende sul palcoscenico più importante del football italiano.

Barbara Allaria