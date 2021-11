Prima vittoria in trasferta de Il Podio volley Fasano.

Domenica bestiale per le ragazze de Il Podio volley Fasano che in appena un ora di gioco si sbarazzano del Lavinia Group Trani mettendo a segno così la prima vittoria esterna della stagione. Un successo senza appelli frutto di una prestazione superlativa dell’intero roster a disposizione di coach Adolfo Rampino che nel terzo set ha dato spazio a quasi tutta la rosa convocata per l’occasione favorendo così l’esordio in serie B2 di tutte le giovanissime sinora mai utilizzate in un incontro ufficiale.

“È stata la partita perfetta – afferma il coach – dove tutto ha funzionato bene grazie al grande lavoro messo a frutto in settimana. Anche nei momenti difficili della gara siamo stati bravi a non perdere la testa e mantenere la giusta concentrazione avendo ragione dei nostri mezzi e delle nostre capacità che alla lunga ci hanno permesso di vincere senza problemi i primi due set. Positivo anche l’approccio nel terzo set, solitamente nostro tallone di Achille, dove abbiamo sfoderato un inizio perfetto che ha piegato psicologicamente la resistenza delle nostre avversarie”.

Buono anche l’esordio della nuova arrivata, il libero Simona Sollecito, utilizzata in qualche passaggio del match nonostante le poche sedute di allenamento sino ad ora sostenute.

Tre punti in più in classifica importanti per le ragazze del presidente Renzo Abete che oggi valgono un secondo posto in classifica, che però non illude nessuno degli attori di questo roster, costruito per una salvezza anticipata. Permanenza in Serie B2 che resta l’unico obbiettivo stagionale prestabilito da Cristofaro e compagne.

ll tabellino della gara

Lavinia group Trani–Il Podio volley Fasano: 0-3

(20-25; 20-25; 13-25)

Lavinia group Trani: Belviso, Montenegro, Dileo, Facendola, Petruzzella, Ndriollari, Miranda, Curci, Lionetti, Dambra, Brancale. All. Mazzola.

Il Podio volley Fasano: Tarantino, Albanese, Iacca, Tonina, Tarantino, Di Paola, Corallo, Cristofaro, Trabucco, Maggi, Sibilio, Cofano, Sollecito. All. Rampino.

Arbitri: Curci e Bisignano.

La classifica della serie B2 Femminile – Girone L – V^ giornata

Corplast Corridonia 15; Lg Umbyracing Futura Teramo e Il Podio volley Fasano 11; Gada group Pescara 9; Primadonna volley Bari 8; Farmacia Casciotti Potenza Picena e Lavinia group Trani 6; Ceteas volley Montesilvano 4; Dannunziana V. scholl Pescara 3; Centrodiesele Pagliara 2; Sportilia V. Bisceglie 0.

Michele Cavallo