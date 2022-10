Serie B – risultati 9^ Giornata

Una grande Ternana al Vigorito di Benevento . I Rosoverdi recuperano nel secondo tempo lo svantaggio di 2 a 0 e battono il Benevento 3-2. Per il tecnico giallorosso Fabio Cannavaro solo due punti in tre partite. Sa Stasera la squadra di Lucarelli in testa alla classifica in solitaria. Battuta d’arresto della Reggina a Parma 2-0 il finale allo stadio Tardini

Torna alla vittoria il Caglairi che batte il Brescia 2-1. Setsso risultato del Genoa. La squadra di Blessin batte il Cosenza 2-1. Cinquina del Modena al Como, finale al Braglia 5-1. A Cittadella Inizia con un pareggio 0-0 il debuttto di De Rossi sulla panchina della Spal . Ricco di emozioni il match tra Palermo e Pisa. I Rosanero in vantaggio 3-1, si distraggono , i toscani recuperano e fanno 3-3.

PARMA-REGGINA 2-0

51′ Oosterwolde, 74′ Valenti

CAGLIARI-BRESCIA 2-1

10′ Luvumbo (C), 34′ Deiola (C), 90′ Olzer (B)

COSENZA-GENOA 1-2

31′ rig. Coda (G), 37′ Strootman (G), 45’+7′ rig. Butic

CITTADELLA-SPAL 0-0

PALERMO-PISA 3-3

11′ Di Mariano (PA), 26′ Toure’ (PI), 45’+2′ e 57′ Elia (PA), 64′ Gliozzi (PI), 78′ Tramo

MODENA-COMO 5-1

11′ e 23′ Pergreffi (M), 41′ Armellino (M), 50′ Diaw (M), 73′ Magnino (M), 84′ Cutrone

BENEVENTO-TERNANA 2-3

19′ aut. Iannarilli (T), 35′ rig. La Gumina (B), 58′ Sorensen (T), 74′ Pettinari (T), 81′ Di Tacchio

BARI-ASCOLI 0-2 (giocata alle 16,15)

78′ Simic , 89′ Dionisi

PERUGIA-SUDTIROL domani alle ore 16.15

VENEZIA-FROSINONE 1-3 (giocata ieri)

42′ Cheryshev (V), 70′ Lucioni (F), 85′ Mulattieri (F), 90’+4′ Borrelli (F)