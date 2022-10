Serie A – Empoli – Monza 1-0.Decide Haas

Prima vittoria casalinga della squadra toscana in questa stagione.

L’Empoli batte 1-0 il Monza nell’anticipo della 10^ giornata Serie A.

Al Castellani Al Castellani i padroni casa passano in vantaggio all’11° con Haas, bravo a ribadire in rete le respinte di Di Gregorio.

La squadra di Zanetti insiste e sfiora il raddoppio a inizio rirpesa, poi il Monza comanda il match costringendo i toscani a dinfedersi Qualche occasine per i lomardi , la più ghiotta con D’Aòlessandro , il tiro parato in due tempi dall’ottimoVicario.Nel finale espulso Rovella. Empoli a quota 11 punti, Monza fermo a 10.

IL TABELLINO

EMPOLI-MONZA 1-0

Empoli (4-3-1-2): Vicario ; Stojanovic(16′ st Ebuehi ), De Winter5, Luperto , Parisi ; Henderson (34′ st Fazzini ), Haas , Bandinelli (34′ st Marin); Baldanzi (16′ st Bajrami ); Satriano , Destro (24′ st Lammers 6). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Guarino, Cambiaghi, Pjaca. All.: Zanetti .

Monza (3-5-2): Di Gregorio ; Marlon (1′ st Donati ), Marì (34′ st Barberis ), Caldirola ; Ciurria (24′ st Birindelli ), Pessina (14′ st Colpani ), Rovella , Sensi , Carlos Augusto ; Caprari (14′ st D’Alessandro ), Gytkjaer 5 A disp.: Cragno, Sorrentino, Carboni, Antov, Valoti, Petagna, Machin, Ranocchia, Mota. All.: Palladino

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 11′ Haas

Ammoniti: Stojanovic, Henderson, Destro, De Winter, Marin (E); Sensi, Mari, Caldirola (M)

Espulsi: 50′ st Rovella (M) per gioco violento