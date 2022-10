Moto Gp Australia – pole di Jorge Martin

orge Martin ha ottenuto la pole position del Gran Premio d’Australia classe MotoGP, 18esima tappa del Motomondiale 2022.

Il pilota del Team Ducati Pramac ha fatto segnare il giro veloce con il crono di 1.27.767.

In prima fila il pluruicampione del Mondo Marc Marquez (Honda) e la Ducati di Pecco Bagnaia.

Marquez appena 13 millesimi dalla pole, mentre Bagnaia a +0-186s.

Ottimo quarto tempo per l’Aprilia di Aleix Espargarò. Il campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha) si piazza in quinta posizione .Chiude la seconda fila Johann Zarco (Ducati Pramac)

Luca Marini (Ducati Mooney VR46 Racing Team) è settimo, davanti a Jack Miller (Ducati) e Marco Bezzecchi. Quarta fila per la Suzuki di Alex Rins, per la Honda LCR di Alex Marquez e per l’Aprilia di Maverick Vinales, che ha tirato la scia al team-mate Espargarò.

Partirà 15esimo Enea Bastianini. Il pilota del Team Ducati Gresini non aveva passato la Q1, dove nel giro veloce era stato ostacolato da Miguel Oliveira (KTM).

Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) ha chiuso 20esimo, mentre Franco Morbidelli (Yamaha) è 23esimo.

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 89 Jorge Martin Ducati Prima Pramac Racing 1:27.767 2 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team 1:27.780 0.013 3 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:27.953 0.186 4 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing 1:27.957 0.190 5 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:27.973 0.206 6 5 Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing 1:28.007 0.240 7 10 Luca Marini Ducati Mooney Vr46 Racing Team 1:28.029 0.262 8 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:28.116 0.349 9 72 Marco Bezzecchi Ducati Mooney Vr46 Racing Team 1:28.185 0.418 10 42 Alex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:28.541 0.774 11 73 Alex Marquez Honda Lcr Honda Castrol 1:28.733 0.966 12 12 Maverick Vinales Aprilia Aprilia Racing 1:28.765 0.998