Europeo Elite Femminile BUVDA 2022: DAY 2 – VITTORIE PER LA TESTA E LA SAVCHUK, DOMANI SUL RING LA CANFORA

L’europeo elite Femminile 2022 è in corso di svolgimento presso il Mediterrenean Center di Buvda (Montenegro). Nella foto Irma Testa.

OGGI, nella seconda giornata di gare, sono state due le azzurre sul ring:

8° 57 Kg Testa vs Glynn ENG 3-2

8° 52 Kg Savchuk vs Rahimova AZE W RSC 3 ROUND

Esordio vincente per la 52 Kg Savchuk, impostasi prima del limite (RSC 3 ROUND) sull’azera Rahimova. La boxer abruzzese nei quarti (18/10) se la vedrà con l’irlandese Mcnaul.

Passa ai quarti anche Irma Testa grazie al 3-2 inflitto negli 8° 60 Kg all’inglese Glynn. Il bronzo Olimpico Tokyo 2020 contenderà il pass per le semifinali alla polacca Kruk (18/10).

“Perplesso” queste le parole di Coach Renzini “per il verdetto del match di Irma, che avrebbe dovuto vincere per 5-0 e non solo per 3-2. Detto questo, sono soddisfatto di ciò che Irma e Olena (Testa e Savchuk, ndr) hanno fatto oggi sul ring.”

Domani, nella 3° giornata del torneo, sarà della partita una sola azzurra:

8° 63 Kg Canfora vs Heijenen NED

PROGRAMMA GARE E RISULTATI AZZURRE:

14/10

16° 60 Kg Mesiano vs Whitwell ENG 0-5

16° 54 Kg Chaarabi vs Fay IRL 0-5

15/10

16/10

8° 63 Kg Canfora vs Heijenen NED

17/10

8° 48 Kg Bonatti vs Lopez SPA

8° 50 Kg Sorrentino vs Fuertes SPA

18/10

4° 70 Kg Gemini vs Parada POL

4° 52 Kg Savchuk McNaul IRL

4° 57 Kg Testa vs Kruk POL

19/10

4° 75 Kg Paoletti vs Holgersson SWE

9 le azzurre partecipanti

ITALIA BOXING TEAM – EURO WOMEN’S BOXING CHAMPIONSHIPS 2022

48 Kg Roberta Bonatti – CS Carabinieri

50 Kg Giordanan Sorrentino CS Carabinieri

52 Kg Olena Savchuk Sauli Boxe

54 Kg Sirine Chaarabi GS Fiamme Oro

57 Kg Irma Testa GS Fiamme Oro

60 Kg Alessia Mesiano GS Fiamme Oro

63 Kg Assunta Canfora GS Fiamme Oro

66 Kg Melissa Gemini POL. Fanum Viterbo

75 Kg Carlotta Paoletti Olympic Planet

STAFF

TEAM LEADER: Fabrizio Baldantoni

DT: Emanuele Renzini

COACH: Riccardo D’Andrea

COACH: Massimiliano Alota

Massoterapista: Pierluigi Pantini