Prima sconfitta in Eurolega per l’Olimpia Milano: al Forum, vince l’Alba Berlino 80-74 all’overtime.

La formazione di Messina insegue per tutta la partita, trova il 70-70 all’ultimo minuto, ma cede nel supplementare: decidono le due triple di Blatt, che regala la seconda vittoria in altrettante partite ai tedeschi. Non bastano le conclusioni dalla distanza di un super Pangos, autore di 16 punti, e i 15 realizzati da Shields.