Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti ha commentato l’1-0 contro il Monza:

” Una vittoria oggi contro il Monza ha il suo peso specifico. Ho visto i tagazzi metterci il cuore in campo . La vittoria è strameritata. nel finale abbiamo dofferto gli attacchi del Monza”

“Un successo particolare per l’Empoli: “Abbiamo creato tante occasioni che non abbiamo sfruttato, questo pesa perché ci viene la paura di non riuscire a chiuderla. Ci manca un po’ di malizia ed esperienza”.