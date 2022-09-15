Serie B designazioni 6^ giornata

Redazione 15 Settembre 2022 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su Serie B designazioni 6^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 17 settembre.

BRESCIA – BENEVENTO    Venerdì 16/09 h. 20.30

GUALTIERI M.

IMPERIALE – MORO

IV:      MAGGIO

VAR:     GHERSINI

AVAR:       SCATRAGLI

ASCOLI – PARMA    h. 14.00

PRONTERA

ROCCA – POLITI

IV:      SAIA

VAR:     PEZZUTO

AVAR:       SCHIRRU

CAGLIARI – BARI    h. 14.00

FOURNEAU

BACCINI – COLAROSSI

IV:       PETRELLA

VAR:      BANTI

AVAR:       DI GIOIA

COMO – SPAL    h. 14.00

RUTELLA

TEGONI – ROSSI M.

IV:     DJURDJEVIC

VAR:     ABBATTISTA  (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:     AFFATATO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

FROSINONE – PALERMO    h. 14.00

GIUA

MELI – PERETTI

IV:      CARRIONE

VAR:     GUIDA (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

AVAR:     SECHI (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

REGGINA – CITTADELLA    h. 14.00

MAGGIONI

LOMBARDI – MACADDINO

IV:     CENTI

VAR:     MARINELLI (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR:      PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

SUDTIROL – COSENZA    h. 14.00

MIELE G.

LOMBARDO – FIORE

IV:     MONALDI

VAR:     MINELLI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR:     SCARPA (ON-SITE STADIO “DRUSO”

VENEZIA – PISA   h. 14.00

PERENZONI

DEI GIUDICI – SEVERINO

IV:     BONACINA

VAR:      PATERNA

AVAR:       PAGLIARDINI

GENOA – MODENA   h. 16.15

ZUFFERLI

BINDONI – VALERIANI

IV:       PANETTELLA

VAR:      MARINI

AVAR:      TOLFO

TERNANA – PERUGIA    Domenica 18/09 h. 16.15

DI BELLO

VIVENZI – RANGHETTI

IV:     DI GRACI  

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:      ALASSIO