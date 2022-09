Dopo la vittoria con la Dinamo Zagabria, Stefano Pioli è soddisfatto del risultato, ma sottolinea anche le difficoltà avute durante la gara.

“Sono soddisfatto, ma credo che si potesse fare meglio giocando con più precisione e non subire gol ha spiegato il tecnico rossonero -. Ma stiamo lavorando tanto, possiamo crescere e qualcosa posso anche concedere ai miei giocatori”. “I giocatori e i tifosi meritavano di tornare a vincere a San Siro in Champions dopo tanto tempo”, ha aggiunto.