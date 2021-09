Gian Piero Gasperini si porta a casa un bel pareggio dalla Spagna: “Abbiamo incontrato una squadra molto forte e, anche se mi spiace per come abbiamo preso i gol, sono molto soddisfatto del risultato“.

Il tecnico dell’Atalanta spiega: “Abbiamo avuto la forza di non buttare via palla. Nel finale, in superiorità numerica, speravamo anche di vincerla ma poi è stato bravo Musso a salvarci. Entrambe le squadre hanno giocato bene”