Champions League: Malmoe-Juventus 0-3

Inizio positivo per la Juventus che in casa del Malmoe si è imposta 3-0.

Succede Tutto nel primo tempo. La squadra di Allegri si porta in vantaggio al 23′ con un colpo di testa di Alex Sandro. Poco prima dell’intervallo la Juventus raddoppia con Dybala su calcio di rigore (45′), fallo di Nielsen su Morata, poi dopo un minuto e in pieno recupero l’attaccate spagnolo mette a segno il tris .

Il 3-0 dell’Eleda Stadium ha messo in ecidenza i senatori bianconeri in gol come Alex Sandro e Dybala su i quali Allegri potrà fare affidamento anche in camponato. Buona la prova offerta da Bentancur in fase di interdizione, lasciando ai bianconeri anche un secondo tempo vissuto sottoritmo anche in vista del big match contro il Milan di domenica sera.

IL TABELLINO

MALMOE-JUVENTUS 0-3

Malmoe (3-5-2): Diawara; Ahmedhodzic, Nielsen, Brorsson; Berget, Innocent (30′ st Nanasi), Christiansen, Rakip (14′ st Nalic), Rieks (30′ st Olsson); Birmancevic (14′ st Abubakari), Colak. A disp.: Ellborg, Dahlin, Larsson, Bejimo, Gwargis, Eile, Bjorkqvist. All.: Tomasson.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt (42′ st Rugani), Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (38′ st Kulusevski), Locatelli, Bentancur (22′ st McKennie), Rabiot; Dybala (38′ st Ramsey), Morata (22′ st Kean). A disp.: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini. All.: Allegri.

Arbitro: Artur Dias (Portogallo)

Marcatori: 23′ Alex Sandro, 45′ rig. Dybala, 46′ Morata

Ammoniti: Brorsson, Nielsen (M); De Ligt (J)