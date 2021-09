Champions League: Villareal-Atalanta 2-2

La Dea subito in vantaggio al 6′ con Freuler. Il pareggio di Trigueros (39′). Nella ripresa il vantaggio spagnolo con Danjuma (73′) , Gosens all’83‘ pareggia i conti.

All’Estadio de la Cerámica, l’Atalanta alla prima in Champions League riporta un pari per 2-2 in casa del Villarreal. La squadra di Bergamo Dea passa al 6′ con il destro in area di Freuler su assist di Zapata, ma il ‘sottomarino giallo’ alenato da Emery rimonta grazie ai gol di Trigueros (39′) e Danjuma (73′): ci pensa Gosens, all’83’, ad evitare il ko agli uomini di Gasperini, ora a quota 1 nel girone F insieme agli spagnoli.

IL TABELLINO

VILLARREAL-ATALANTA 2-2

Villarreal (4-3-3): Rulli ; Foyth , Albiol , Pau Torres , Pedraza (43′ st Gaspar ; Parejo , Capoue (15′ st Coquelin ), Trigueros (15′ st Moi Gomez ); Gerard Moreno , Dia (16′ st Danjuma ), Pino (27′ st Alberto Moreno ). A disp.: Asenjo, Alcacer, Iborra, Estupiñan, Peña, Mandi. All.: Emery

Atalanta (3-4-2-1): Musso ; Toloi , Palomino , Djimsiti (16′ st Demiral ); Zappacosta , De Roon (25′ st Koopmeiners ), Freuler , Gosens ; Malinovskyi 26′ st Pasalic ), Pessina (34′ st Miranchuk ); Zapata (25′ st Ilicic ). A disp.: Rossi, Sportiello, Maehle, Pezzella, Scalvini, Lovato, Piccoli. All.: Gasperini

Arbitro: Turpin

Marcatori: 6′ Freuler (A), 39′ Trigueros (V), 73′ Danjuma (V), 83′ Gosens (A)

Ammoniti: De Roon (A), Capoue (V), Gerard Moreno (V), Pino (V), Coquelin (V)

Espulsi: all’84’ Coquelin (V) per somma di ammonizioni