Serie A , 1^ giornata . I Risultati

Vincono Spezia , Roma , Lazio Fiorentina.

DOMENICA 14 AGOSTO ORE 20.45

SPEZIA-EMPOLI 1-0

MARCATORI: 36’ Nzola

SPEZIA (3-5-2): Dragowski Kiwior , Caldara , Nikolaou ; Gyasi (76’Strelec ), Agudelo (91′ Ellertsson), Bourabia (91′ Sala), Bastoni , Reca,(75′ Holm ); Verde (61′ Ekdal ), Nzola . All. Gotti

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli , Luperto , Parisi; Henderson (54′ Cambiaghi ), Marin, Bandinelli (88′ Fazzini); Bajrami ; Lammers , Destro (72′ Satriano ). All. Zanetti

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Gyasi (S), Henderson (E), Reca (S)

DOMENICA 14 AGOSTO ORE 20.45

SALERNITANA-ROMA 0-1

MARCATORI: 33’ Cristante

SALERNITANA (3-5-2): Sepe ; Gyomber , Fazio , Bronn ; Candreva , Coulibaly (73’ Kristoffersen ), Vilhena , Kastanos (54’ Ribery 6, Mazzocchi (62’ Sambia ); Bonazzoli , Botheim (62’ Valencia ). All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio ; Mancini , Smalling , Ibanez ; Karsdorp , Pellegrini , Cristante , Spinazzola; Dybala (88’ El Shaarawy ), Zaniolo (79’ Wijnaldum ); Abraham (68’ Matic ). All. Mourinho

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Coulibaly (S), Gyomber (S), Kastanos (S), Smalling (R), Matic (R)

DOMENICA 14 AGOSTO ORE 18.30

LAZIO-BOLOGNA 2-1

MARCATORI: 38′ rig. Arnautovic (B), 68′ aut. De Silvestri (L)

LAZIO (4-3-3): Maximiano ; Lazzari (84′ Hysaj), Patric , Romagnoli , Marusic ; Milinkovic-Savic (83′ Vecino ), Cataldi (65′ Luis Alberto ), Basic (8′ Provedel ); Felipe Anderson (83′ Cancellieri ), Immobile , Zaccagni . All. Sarri

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski ; Soumaoro , Medel , Lykogiannis (65′ Kasius); De Silvestri , Schouten , Dominguez (74′ Barrow ), Cambiaso ( 86′ Amey ); Sansone (46′ Bonifazi ), Soriano (65′ Aebischer); Arnautovic 6 All. Mihajlovic

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Sansone (B), Arnautovic (B), Cambiaso (B), Lazzari (L), Immobile (L)

DOMENICA 14 AGOSTO ORE 18.30

FIORENTINA-CREMONESE 3-2

MARCATORI: 17’ Bonaventura (F), 19’ Okereke (C), 34’ Jovic (F), 68’ Bianchetti (C), 95’ Mandragora (F)

FIORENTINA (4-3-3): Gollini ; Benassi (71’ Dodo ), Milenkovic , Martinez Quarta , Biraghi ; Bonaventura , Amrabat (78’ Mandragora ), Maleh (71’ Zurkowski ); Kouamé (78’ Saponara .), Jovic , Sottil (86’ Gonzalez .). All. Italiano

CREMONESE (4-4-2): Radu ; Sernicola (46’ Ascacibar ), Bianchetti , Chiriches (46’ Quagliata ), Vasquez ; Ghiglione (82’ Aiwu .), Escalante , Pickel (65’ Buonaiuto ), Zanimacchia ; Dessers , Okereke (87’ Di Carmine .). All. Alvini

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: Chiriches (C), Ghiglione (C), Okereke (C)

Espulsi: Escalante (C)