Motogp, alle fine arriva la pioggia e Binder vince Gp d’Austria

Brad Binder ha vinto il Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Motomondiale .

La pioggia è stata la protagonista negli ultimi giri. Tutti dentro a cambiare le moto , nemtre Binder rimane in pista con le slik e pattinando sull’asfalto porta a compimento la gara e la vittoria nel Gp d’Austria-

Dietro Binder , Francesco ‘Pecco’ Bagnaia , il pilota italiano fino a 7 giri dal temine in testa alla corsa , inseguito da Fabio Quartararo. Marquez , in buona giornata ha superato Bagmaia comminciando a martellare

A cambiare le moto con le rain sono stati Jack Miller e Alex Rins, a cui due giri dopo (4 dalla fine) si sono aggiunti i piloti che erano in testa, Marquez, Bagnaia, Martin, Quartararo e Mir.

La pioggia ha ambiato tutti i pian dello spagnolo Al rientro in pista Marc Marquez è subito scivolato (ha chiuso poi 15esimo), rimasti in in pista il vincitore Binder , Luca Marini, Aleix Espargarò, Iker Lecuona e Valentino Rossi , il dottore ha sfiorato il terzo gradino del podio.

Nella classifica mondiale Quartararo è sempre più leader: +47 su Bagnaia e Mir, +49 su Zarco e + 76 su Miller.

MotoGp Gara Austria – Red Bull Ring – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 40:46.928 2 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team +9.991 3 89 Jorge Martin Ducati Pramac Racing +11.570 4 36 Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +12.623 5 10 Luca Marini Ducati Sky Vr46 Avintia +14.831 6 27 Iker Lecuona Ktm Tech 3 Ktm Factory Racing +14.952 7 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +16.650 8 46 Valentino Rossi Yamaha Petronas Yamaha Srt +17.150 9 73 Alex Marquez Honda Lcr Honda Castrol +17.692 10 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +18.270 11 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +25.144 12 9 Danilo Petrucci Ktm Tech 3 Ktm Factory Racing +25.193 13 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu +25.603 14 42 Alex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +30.642 15 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team +35.459 16 44 Pol Espargaro Honda Repsol Honda Team +40.384 17 35 Cal Crutchlow Yamaha Petronas Yamaha Srt +52.950