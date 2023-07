Nella finalissima sull’erba inglese, la ceca batte con un doppio 6-4 Ons Jabeur, riuscendo in entrambi i set a ribaltare l’iniziale vantaggio dell’avversaria e imponendosi in un’ora e 20 minuti di gioco.

Per la 24enne, alla seconda finale in uno Slam, si tratta del primo trionfo in assoluto in un Major, mentre la tunisina incassa il terzo ko e il secondo di fila nell’atto conclusivo di Londra.