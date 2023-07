Immobile , Lotito:” ne Ciro , ne dall’Arabia Saudita mi hanno chiamato”

“A noi nessuna proposta , Ciro non è in vendita”. Foto: Antonio Fraioli (GdS)

Sulla questione è intervenuto direttamente il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, che si è affidato a Il Messaggero per dire la sua: “Ciro non mi ha chiamato per dirmi nulla, né tanto meno dall’Arabia hanno chiamato la società per fare un’offerta, quindi stiamo parlando del nulla. Dovrebbero tentarmi con almeno 50 milioni e non so nemmeno se accetterei per il nostro capitano, un figlio, uno di famiglia. Non è in vendita”