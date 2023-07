Immobile , canti di Sirene dall’Arabia Saudita

Dopo Sergej Milinkovic trasferitosi cin la maglia dell’Al Hilal , da fonti ufficiose – come riporta sportmediaset.it ,anche il bomber di Torre Annunziata potrebbe lasciare la lazio per trasferirisi in Arabia Saudita. Foto: Antonio Fraioli (GdS).

Nel dettaglio, secondo quanto riporta la stampa araba , il bomber biancoceleste avrebbe già raggiunto un’intesa con un club arabo per un contratto di tre anni da circa 15 milioni di euro a stagione a cui si aggiungerebbe anche un bonus da 5 milioni alla firma.