Torna la SpoletoNorcia in MTB

Alla più grande manifestazione su due ruote del Centro Italia, ideata per le mountain-bike sul tracciato della Vecchia Ferrovia,si può partecipare anche in e-MTB, fat bike, tandem da montagna… ma sempre con gambe e cuore.Iscrizioni aperte fino al 3 settembre e un ricco programma di eventi di intrattenimento per tutti,anche per i bambini, tra giochi, spettacolo, sapori umbri e grandi figure dello sport.

Luglio 2022 – Torna dal 2 al 4 settembre la SpoletoNorcia in MTB – la più grande manifestazione su due ruote del Centro Italia, giunta alla nona edizione – un evento sportivo e turistico che attira ogni anno migliaia di sportivi, amanti della bici e appassionati di cicloturismo e di natura, quest’anno sostenuto da uno dei principali ambasciatori dell’oro alimentare dell’Umbria, l’oleificio Pietro Coricelli, che porta i suoi oli sulle tavole degli italiani e dei buongustai da Spoleto in tutto il mondo.

Partendo dal tracciato della Vecchia Ferrovia tra le due cittadine umbre, il percorso si snoda nella Valnerina, una delle più rigogliose aree dell’Umbria, il Cuore Verde d’Italia, caratterizzata da spettacolari montagne solcate dal corso del fiume Nera, in un tripudio di natura, arte e cultura con antiche abbazie, eremi e borghi.

La gara agonistica così come i percorsi cicloturistici si svolgono domenica 4 settembre, mentre il 2 e il 3 settembre sono dedicati a momenti di incontro e spettacolo tra i mondi del ciclismo, del cicloturismo, della cultura e del giornalismo sportivo e turistico con una serie di eventi tra talk show, interviste, laboratori per grandi e piccoli, visite guidate alla scoperta di Spoleto e dell’incantevole area circostante.

Una gara agonistica e quattro percorsi cicloturistici

Come sempre la SpoletoNorcia è declinata in una competizione agonistica, la SN CUP – da farsi in mountain bike – e in percorsi cicloturistici aperti a tutti e diversi per difficoltà, che quest’anno saranno quattro invece dei consueti tre, percorribili anche pedalando una fat bike, un tandem da montagna o una e-MTB, una tipologia che gode di crescente favore tra gli appassionati delle due ruote un po’ meno allenati.

• La SN CUP prevede un percorso circolare di 65 chilometri con un dislivello di 1.750 metri, con un’alternanza di discese e pendenze anche impegnative, come i 2,5 chilometri con pendenza 9,1% della salita “dei castagni” per raggiungere il Colle Cesa Lunga. Per questo percorso è richiesto il certificato medico sportivo agonistico specifico per il ciclismo in corso di validità.

Dettaglio percorso agonistico SNCup con altimetria

• Il Percorso Classic (45 km/+1200 m di dislivello), che ripercorre il percorso classico della SpoletoNorcia in MTB, un magico viaggio sulla Vecchia Ferrovia nel suo tratto più spettacolare tra Spoleto, Sant’Anatolia di Narco e Scheggino, patria del tartufo.

• Nuovo è Classic+ di 65 chilometri e 1750 metri di dislivello che consente ai partecipanti di cimentarsi sull’esatto percorso della SN CUP ma senza classifica, dove conta soltanto la propria vittoria personale. Anche per questo percorso è richiesto il certificato medico sportivo agonistico specifico per il ciclismo.

• Hard (85 km /+2200 m di dislivello), riservato a chi è ben allenato e ama la fatica (si richiede il certificato medico sportivo agonistico specifico per il ciclismo). Il percorso copre l’intero tratto della Vecchia ferrovia Spoleto Norcia: tracciato classico fino a Piedipaterno per poi dividersi tra le verdi montagne della Valnerina, fra sterrati, single track e strade a traffico zero che porteranno per la prima volta fino a Cerreto di Spoleto e da qui nello spettacolare tratto lungo il fiume fino a Vallo di Nera, per scoprire la bellezza di Castel San Felice, Sant’Anatolia di Narco e Scheggino.

• Infine il Percorso Family (10 km/+300 m di dislivello), adatto a tutti e in particolare alle famiglie con bambini, si snoda sulla Vecchia Ferrovia fino alla Stazione di Caprareccia: una pedalata semplice e lenta che permette di ammirare dall’alto la Valle Spoletana fino ad Assisi, e i cui proventi vengono devoluti interamente a un progetto benefico, Il sorriso di Teo, che aiuta piccoli malati e le loro famiglie nella prevenzione in campo cardiologico.

Iscrizioni, Noleggio bici, Accomodation

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 settembre salvo il raggiungimento di 1500 iscritti, una soglia quantificata perché l’evento abbia un impatto sostenibile sul territorio. Sono previsti vari step di agevolazioni per chi di iscrive ONLINE fino al 28 agosto al portale ISCRIZIONI SPOLETONORCIA MTB 2022: entro il 31 LUGLIO, termine ultimo per ottenere il pacco gara con pettorale personalizzato e maglia tecnica la quota di iscrizione è di € 50; entro il 17 AGOSTO si paga una quota di iscrizione di € 60; entro il 3 SETTEMBRE la quota di iscrizione sale a € 70 mentre per il percorso Family la quota è sempre di € 10 a persona. Agevolazioni per i gruppi numerosi.

La quota include: partecipazione alla gara, assicurazione FCI, assistenza sanitaria, ristori lungo il percorso e ristoro finale (quest’anno presso i principali punti di ristoro e per il gran finale sono previsti anche gruppi musicali diversi).

È prevista la possibilità di noleggiare una MTB in loco presso lo Spoleto Norcia Rental Bike (meglio farlo al momento dell’iscrizione) e di prenotare il proprio soggiorno scegliendo tra hotel, case vacanza, B/B, campeggi, ostelli su Spoleto Norcia Accomodation.

Tre Giorni di Eventi

L’inaugurazione ufficiale della SpoletoNorcia in MTB è prevista venerdì 2 settembre alle ore 16 alla presenza delle autorità. Ricco il programma delle attività collaterali il 2 e 3 settembre: per i più piccoli c’è l’Area Kids Village, in piazza Garibaldi a Spoleto, con i “Percorsi botanici”, come il laboratorio Conoscere le piante giocando, Alla scoperta dei tesori della natura-Pedalata botanica per grandi e bambini sul tracciato Vecchia Ferrovia, la SpoletoNorciaKids nel centro della città, il giocociclismo con i maestri FCI dell’MTB Club Spoleto che prevede gimcana e Pump Track. Non mancheranno sfilate del Vespa Club e di auto d’epoca sul percorso SpoletoNorcia. E ogni sera aperibike in piazza.

Per i talk, venerdì 2 settembre si svolge “La natura fa bene all’anima” a cura di Ludovica Casellati, ideatrice dei Luxury Bike Hotels, degli Urban Awards e dell’Oscar Italiano del Cicloturismo (vinto nella prima edizione del 2015 proprio dalla SpoletoNorcia). Partecipano M. Carmela Colaiacovo, Presidente Confindustria Alberghi, Massimiliano Ossini, conduttore televisivo Rai 2, Carlo Dalla Costa, attore ideatore del Teatro a domicilio, Sebastiano Venneri di Legambiente, Mariarita Grieco, vicedirettore TG2 e molti altri. Nella serata di venerdì 2 anche lo spettacolo teatrale Pedala! Pedala! Pedala! La storia di Alfonsina Strada a cura dell’Associazione Teude.

Sabato 3 settembre sempre Ludovica Casellati condurrà “Una storia di sport e di vita”, una chiacchierata con Marino Bartoletti, giornalista e conduttore televisivo, Tonina Pantani, mamma dell’indimenticato Pirata, il campione Filippo Pozzato e con l’intervento del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

La SpoletoNorcia non si esaurisce con le date di settembre ma è un progetto che abbraccia l’intero anno proponendo percorsi di cicloturismo permanente, non solo ciclovie ma servizi di qualità per il cicloturista – incluso noleggio bici e cicloguide – riuniti sotto il marchio SN365 Bike District, per andare alla scoperta dell’Umbria più nascosta.

Per informazioni La SpoletoNorcia in MTB

LA SPOLETO NORCIA – DA FERROVIA A CICLABILE

La Vecchia Ferrovia Spoleto Norcia è definita un capolavoro di ingegneria ferroviaria che oggi punta a diventare un volano di primaria importanza per l’economia dei territori che tocca, grazie alla sua trasformazione in ciclovia.

Per le sue caratteristiche plano-altimetriche la ferrovia Spoleto-Norcia, inaugurata nel novembre 1926 dopo 13 anni di lavoro era considerata una ferrovia alpina. Lungo il percorso relativamente breve di 51 chilometri vennero costruite ben 19 gallerie, con quella di valico nei pressi di Caprareccia di quasi 2 chilometri, e 24 ponti e viadotti ingegneristicamente avveniristici e di grande pregio architettonico, con vari tratti di linea elicoidali e pendenze fino al 45 per mille nel tratto tra Spoleto e la valle del fiume Nera; per queste ragioni era chiamata anche il Gottardo dell’Umbria.

La ferrovia fu chiusa nel 1968. Dopo diversi anni di inutilizzo, nel luglio 2014 è stato inaugurato un percorso ciclopedonale proprio sul tracciato della vecchia ferrovia, percorribile fino a Piedipaterno. Il percorso è caratterizzato da strette gole, paesaggi di alta montagna con lievi pendenze, fino a raggiungere la quota massima nel punto in cui si trova la galleria della Caprareccia.

Nel 2015, la ciclovia Spoleto Norcia è stata insignita dell’Oscar Italiano del Cicloturismo, il riconoscimento che ogni anno premia le green road delle regioni italiane che si distinguono nei servizi per il turismo lento.

PIETRO CORICELLI

Fondata nel 1939 a Spoleto, nel cuore dell’Umbria, Pietro Coricelli è tra le più grandi aziende olearie in Europa e rappresenta uno dei marchi italiani più distribuiti a livello globale. Da oltre 80 anni si impegna a portare sulla tavola tutta la sicurezza e la qualità dell’olio grazie a competenza, professionalità e tecnologia senza tralasciare la tradizione fatta di aromi e profumi intensi. Presente in più di 110 Paesi nel mondo con uno stabilimento produttivo a Spoleto dove lavorano 110 dipendenti, la sua mission è far conoscere e far apprezzare l’olio extra vergine di oliva e i sapori della cucina mediterranea nel mondo.