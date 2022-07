Pedersen vince la 14^ tappa del Tour de France

©A.S.O. / Charly Lopez foto - Saint-Étienne, venerdì 15 luglio – Mads Pedersen ha conquistato la terza vittoria di tappa per i corridori danesi in un Tour de France partito da Copenaghen e che vede Jonas Vingegaard in maglia gialla dopo le Alpi. Il campione del mondo 2019 ha vinto la tappa 13 con una fuga. Fred Wright e Hugo Houle, i suoi ultimi due compagni di fuga, hanno completato il podio della tappa. Così all'arrivo 1. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) in 4h13'03'' 2. Fred Wright (Bahrain Victorious) a 00'' 3. Hugo Houle (Israele-Premier Tech) a 00'' CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE 1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in 50h47'34'' 2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 2'22'' 3. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 2'26'' Classifica maglie Gialla Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Verde Wout van Aert (Jumbo-Visma) Pois Simon Geschke (Cofidi) Bianca Tadej Pogacar (Emirati Arabi Uniti Team Emirates)

