Il 28 luglio torna la boxe a Verbania.Nel clou, il campione d’Italia dei pesi supermedi Ivan Zucco difenderà il titolo contro Ignazio Crivello

Mercoledì 28 luglio, al Centro Eventi Il Maggiore a Verbania, la Opi 82 SSD di Alessandro Cherchi con la collaborazione della Federazione Pugilistica Italiana e di Artmediasport, organizzerà una riunione imperniata sulla sfida tra il campione d’Italia dei pesi supermedi Ivan Zucco (13-0 con 11 vittorie prima del limite) ed Ignazio Crivello (7-7).

Avrebbe dovuto essere in palio anche un altro titolo italiano: il campione dei pesi welter Nicholas Esposito avrebbe dovuto difendere il titolo contro Emanuele Cavallucci, ma il combattimento è stato annullato per la positività di Esposito al Covid-19. Saliranno sul ring anche il peso massimo leggero Oronzo Birardi (al debutto professionistico), il peso piuma Francesco Grandelli (14-1-1) e il peso superwelter Cristian Cangelosi (2-0). I nomi dei loro avversari saranno comunicati a breve. La riunione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale You Tube della FPI mentre i combattimenti più importanti saranno trasmessi (sempre in diretta streaming) sul sito Gazzetta.it.

Per Zucco si tratta della prima difesa. Zucco è diventato campione costringendo al ritiro Luca Capuano al termine del sesto round lo scorso 16 aprile all’Allianz Cloud di Milano. La manifestazione è stata organizzata dalla Opi Since 82 di Salvatore Cherchi insieme alla Matchroom Boxing di Eddie Hearn e trasmessa in streaming e poi on-demand da DAZN.

“Voglio ringraziare il sindaco di Verbania Silvia Marchionini e tutta l’amministrazione comunale – spiega Alessandro Cherchi – che hanno reso possibile organizzare questa manifestazione in questo difficile periodo e Cristiana Livraghi e la Fondazione Centro Eventi Il Maggiore che ci hanno concesso di utilizzare questo bellissimo spazio. Siamo felici di essere a Verbania, una bellissima città sul Lago Maggiore ed una piazza in cui la boxe è molto seguita anche grazie al nostro talentuoso Ivan Zucco che è molto popolare tra i suoi concittadini. Abbiamo allestito una riunione di alto livello con un campione d’Italia come Ivan Zucco che nel suo ultimo combattimento ha entusiasmato gli addetti ai lavori ed i telespettatori di DAZN. Zucco ha la potenza, la determinazione e la serietà per raggiungere traguardi ancora più importanti. Nel sottoclou, proponiamo Francesco Grandelli che nel prossimo futuro sfiderà il campione dell’Unione Europea dei pesi piuma Mauro Forte. Il peso superwelter Cristian Cangelosi è al terzo incontro con i colori della Opi Since 82, crediamo molto nelle sue capacità. Idem per Oronzo Birardi, che pur essendo nato e cresciuto in Germania si sente italiano al 100%”.

“Siamo felici di ospitare questo importante incontro del nostro Ivan Zucco – dichiara il sindaco Silvia Marchionini – in una degna cornice come quella dell’arena del Maggiore sulla riva del lago, per un evento sportivo di grande livello che, sicuramente, vedrà la partecipazione di tanti appassionati e sportivi e cittadini del nostro territorio”.

La riunione del 28 luglio si terrà all’aperto, nello spazio esterno del Centro Eventi Multifunzionale Il Maggiore. I biglietti costano 35 euro e si possono acquistare presso il ristorante La Taverna del Mago in Viale Giuseppe Azari 94 a Verbania Pallanza