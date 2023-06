De Laurentiis annuncia:” Garcia , è il nuovo allenatore del Napoli”

Il Napoli ricomincia da Rudi garcia. I tecnico francese è stato scelto quale nuovo allenatore per la prossima stagione.

Rudi Garcia, ex allenatore dell’Al-Nassr e, in Italia, della Roma. Lo ha annunciato il presidente Aurelio De Laurentiis sul proprio profilo Twitter: “Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!”. Garcia ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo a 2,5 milioni a stagione più bonus.