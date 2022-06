Italia , Mancini:”il gruppo è aperto, ne perderemo altre di partite”

All Borussia Park l’Italia subisce una pesante sconfitta contro la l Germania (5-2) Colpo durissmo per il morale dei giovani Azzurri. Il punteggio di 5-2

Nel quarto impegno in Nations League , l’Italia vien travolta dalla Germania. Mancini al termine del match cerca di analizzare i 90 minuti

“Abbiamo concesso troppo. Abbiamo fatto anche delle cose buone pero è chiaro che dispiace chiudere cosi”.



La prestazione in terra tedesca ha fatto registrare diversi passi indietro: “Ci sono stati degli errori, non abbiamo difeso bene come squadra. Se vuoi recuperare ti esponi al contropiede, e contro questi giocatori rischi”.

Il magro risultato riflette la problematica di una squadra ancora poco rodata, ma Mancini non vuole adagiarsi su troppe giustificazioni: “Questa è la strada, in partite come questa capitano queste difficoltà. Il 5-2 non vanifica nulla, perderemo altre partite. Il gruppo è aperto, vediamo”.