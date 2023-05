SERIE C – Risultati Playoff

Anche la Serie C appassiona tantissimi tifosi, ieri si è giocato il secondo turno Playoff.

Si è completata la fase a gironi e sono entrate in scena le quarte classificate: Pro Sesto girone (A), Carrarese girone (B) e Foggia girone (C).

Il Padova esce di scena sconfitto dalla Virtus Verona con un gol di Juanito Gomez . Debutto positivo di Delio Rossi sulla panchina del Foggia (1-1) contro il Potenza , Satanelli che superano il turno.

Questi i risultati:

GIRONE A

Pro Sesto-Renate 1-1

Padova-Virtus Verona 0-1

GIRONE B

Gubbio-Pontedera 1-1

Carrarese-Ancona 0-1

GIRONE C

Foggia-Potenza 1-1

Cerignola-Monopoli 2-1

FASE NAZIONALE

PRIMO TURNO (giovedì 18, lunedì 22). Con le 6 qualificate dalla fase a girone, entrano il Vicenza (vincitore Coppa Italia) e le terze Lecco (A), Entella (B) e Pescara (C): sono sfide di andata e ritorno tra le 5 meglio classificate (teste di serie) e le altre 5, accoppiate in base al piazzamento; in caso di parità passa la testa di serie (senza supplementari).

SECONDO TURNO (sabato 27 e mercoledì 31) Alle 5 qualificate si uniscono le seconde Pordenone (A), Cesena (B) e Crotone (C): regolamento uguale a quello del primo turno con 4 teste di serie.

FINAL FOUR

SEMIFINALI (4 e 8 giugno) Ci sarà un sorteggio tra le 4 qualificate e, in caso di parità, ci sono i supplemen- tari ed eventualmente i rigori. FINALE (13 e 18 giugno) Le due finaliste si sfidano con lo stesso regolamento delle semifinali