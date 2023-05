Serie A :Juventus-Cremonese 2-0

.Nella 35.ma giornata di Serie A la squadra di Allegri batte la Cremonese 2-0 e difende il secondo posto solitario a quota 69 punti.

All’Allianz Stadium nel primo tempo sono i bianconeri a fare il match, ma gli uomini di Ballardini chiudono tutti varchi .Nella ripresa poi l’ex grigiorosso Fagioli (55′) sblocca la partita con un tiro all’incrocio , il raddoppio di Bremer (79′) chiude i conti di testa sugli sviluppi di un corner. Brutto infortunio per Pogba, il francese al 24′ del prino tempo si accascia a terra per un problema fisico e lascia il posto a Milik uscendo dal campo in lacrime.

IL TABELLINO

JUVENTUS-CREMONESE 2-0

Juventus (3-5-1-1): Perin ; Gatti , Bremer , Danilo ; Cuadrado (38′ st Barbieri), Fagioli , Paredes , Rabiot , Chiesa(21′ st Iling-Junior ); Pogba (24′ Milik – 38′ st Kean ); Vlahovic (21′ st Di Maria ).

A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Locatelli, Kostic, Miretti. All.: Allegri

Cremonese (5-3-2): Carnesecchi ; Ferrari (22′ st Castagnetti ), Chiriches , Lochoshvili (25′ st Sernicola ), Vasquez 6, Quagliata (1′ st Valeri ); Benassi (22′ st Buonaiuto ), Meitè , Galdames ; Okereke , Afena-Gyan 5 (1′ st Ciofani ).

A disp.: Saro, Sarr, Aiwu, Bianchetti, Ghiglione, Acella, Basso, Ricci. All.: Ballardini

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 10′ st Fagioli (J), 34′ st Bremer (J)

Ammoniti: Cuadrado, Danilo (J)