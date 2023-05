La Roma non sfonda a Bologna. Al Dall’Ara finisce 0-0

Nel 35esimo turno di Serie A la Roma non riesce ad andare oltre il pari contro il Bologna

Nel primo tempo la squadra di Thiago Motta concede poco ai gialorossi , la più ghiotta quelle di Belotti ma è l’ex Skorupski a negare la gioia del gol. Il Bologna ha risposto con due conclusioni pericolose : Arnautovic e Cambiasso. Risultato che non sorride ai giallorossi che mancano l’aggancio al Milan.

Nella rirpesa Mourinho chiama dalla panchina ’ Bove, Abraham e Mancini che prendono il posto di Wijnaldum, Belotti e Celik, i nuovi innesti mettono vivacità alla manovra e prima con Abraham prima e Camara prova a impensierire Skorupski senza però trovare fortuna.

Al 65’ la Roma si fa più offensiva con l’ingresso in campo di Pellegrini al posto di Solbakken. Motta risponde con l’ingresso di Moro, Zirkzee e Lykogiannis al posto di Ferguson, Arnautovic e De Silvestri, L’occasione ghiottissima è sui piedi di Mancini all’81’, col difensore che spunta da una mischia in area sugli sviluppi di una punizione senza però riuscire a ribadire in rete da posizione ravvicinata. Prima del triplice fischo occasione per Abraham , dall’altra parte ridpondono Orsolinii Zirzkee.

IL TABELLINO

BOLOGNA-ROMA 0-0

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski ; De Silvestri (25′ st Lykogiannis ), Bonifazi , Sosa , Cambiaso ; Ferguson (25′ st Moro ), Schouten , Dominguez ; Orsolini , Arnautovic (25′ st Zirkzee ), Barrow .

A disp.: Bardi, Ravaglia, Medel, Aebischer, Pyyhtia. All.: Thiago Motta

ROMA (3-4-2-1): Svilar ; Celik (9′ st Mancini ), Cristante , Ibanez ; Missori , Camara , Tahirovich (31′ st Matic ), Zalewski ; Wijnaldum (9′ st Bove ), Solbakken 6 (25′ st Pellegrini ); Belotti (9′ st Abraham 6).

A disp.: Boer, Del Bello, Matic, Spinazzola, Darboe, Keramitsis, Volpato, Faticanti, Majchrzak, Falasca. All.: Mourinho

Arbitro: Orsato



Ammoniti: Bonifazi (B), Orsolini (B), Camara (R)