Football Americano – Risultati week 11 seconda divisione e CIF9

In Seconda Divisione, il turno interdivisionale arride a Lions, Giaguari e Reapers. In CIF9 perdono l’imbattibilità i Pretoriani Roma, sconfitti in casa dagli Elephants Catania. Vittorie con un po’ di fatica anche per Rams, Crusaders e Achei.

Turno interdivisionale in Seconda Divisione e leadership confermate sia nel Girone A che in quello B, con i team “felini” a farla da padrone. I Giaguari Torino hanno battuto i Daemons Cernusco senza patemi e con una prova corale di spessore che ha messo i lombardi in difficoltà sin da subito, malgrado siano stati proprio i Daemons a passare in vantaggio per primi, grazie ad un trick play su field goal che ha mandato in tilt la difesa torinese. La reazione, veemente e immediata, ha però steso i Daemons, già sotto per 34 a 7 all’half time. Terzo quarto con poche emozioni, difese sugli scudi e Daemons che provano ad accorciare le distanze grazie ad un intercetto riportato in red zone che apre la strada alla seconda segnatura lombarda di giornata. La risposta dei Giaguari, però, non si fa attendere e nell’ultimo quarto di gioco arrivano altri 14 punti a chiudere la pratica sul 48 a 14, risultato che consegna a Torino la vetta in solitaria del Girone A. I diretti inseguitori, i Pirates Savona, infatti, non sono riusciti a tenere il passo, subendo a loro volta una pesante sconfitta per mano dei Lions Bergamo, alla settima vittoria consecutiva in Campionato e sempre più lanciati verso una ‘perfect regular season’, che solo l’ultima partita, quella contro i Reapers Torino del prossimo 3 giugno potrebbe loro negare. Anche a Bergamo, l’equilibrio tra le due squadre in gara è durato poco: bel botta e risposta in apertura, con i Lions che varcano l’endzone sul finire di un primo quarto di studio per entrambe le formazioni. I Pirates rispondono immediatamente ad inizio secondo quarto, con un ‘pick six’ di Matarese che scalda il pubblico in tribuna. Botta e risposta, perché i Lions varcano nuovamente l’endzone da lì a poco grazie ad una corsa di Aldrighetti, alla quale i Pirates rispondono con Querzola. Prima dell’half time, Lions ancora avanti con il TD pass di Carminati per Zani e squadre che vanno negli spogliatoi sul 22 a 14. Quel che succede nell’intervallo non è dato saperlo, fatto sta che al rientro in campo si scatena la ‘furia felina’, i liguri non riescono più a controbattere in modo efficace all’offensiva avversaria e subiscono altri 4 TD, per il definitivo 50 a 14 che li punisce in modo piuttosto severo.

Con il forzato rinvio del match tra Roosters Romagna e Grizzlies Roma, dovuto al maltempo che non ha risparmiato quasi nessuno, la terza ed ultima partita di Seconda Divisione disputata nel weekend ha visto finalmente sbloccarsi anche i Reapers Torino, che sono riusciti a battere in trasferta i Redskins Verona per 16 a 10 grazie ad una grande rimonta nell’ultimo quarto di gioco. Gran lavoro delle difese nel primo quarto e Redskins avanti solo grazie ad un field goal. I veneti aumentano il proprio bottino nel secondo quarto, varcando per la prima volta l’endzone avversaria, ma i Reapers tengono il passo, segnano a loro volta un field goal e vanno negli spogliatoi con uno svantaggio di soli 7 punti. Niente da fare per gli attacchi nel terzo quarto, che si chiude sullo 0 a 0 e capolavoro Reapers nell’ultima parte della partita, con le due segnature che rovinano la festa in casa Redskins e regalano la prima gioia stagionale ai torinesi.

In CIF9, si conclude l’imbattibilità dei Pretoriani Roma, sconfitti a sorpresa in casa dagli Elephants Catania dopo una battaglia andata avanti per tutti e quattro i quarti. Sconfitta interna anche per i Gorillas Varese, che non riescono a difendere ed incrementare il risicato vantaggio ottenuto nei primi due quarti di gioco (3 punti) e incassano un TD per tempo nella ripresa, consegnando la vittoria ai Rams Milano, che consolidano il secondo posto nel Girone C. Soddisfazione in casa Crusaders Cagliari dopo la bella vittoria ottenuta contro gli Hammers Monza Brianza, frutto di un buon lavoro sia in fase offensiva che difensiva, e prima gioia stagionale per gli RVL Achei Crotone, che davanti al proprio pubblico battono i Briganti 82 Napoli togliendo lo zero dalla classifica.

Risultati ufficiali:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 11

Giaguari Torino vs Daemons Cernusco 48-14

Redskins Verona vs Reapers Torino 10-16

Lions Bergamo vs Pirates Savona 50-14

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – TROFEO PAOLO CROSTI – Week 11

Gorillas Varese vs Rams Milano 3-14

Crusaders Cagliari vs Hammers Monza Brianza 26-14

Pretoriani Roma vs Elephants Catania 27-34

RVL Achei Crotone vs Briganti 82 Napoli 28-16

Per notizie a approfondimenti:

https://www.terzadivisione.com/

Ph. Credits: @Paola Sacchi