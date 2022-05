Udinese , Cioffi:”siamo stati diversi dalla solite uscite”

Gabriele Cioffi ha commentato ai microfoni Dazn la sconfitta interna della sua Udinese contro lo Spezia:

” È stata una settimana dove ci siamo preparati bene. Volevamo regalare ai tifosi la vittoria , ma non siamo stati ai livelli deglle altre partite.. Questione di centimetri e di cose che sono girate un po’ storte. Non siamo stati noi per tanti motivi, che analizzeremo con calma coi ragazzi. Paragone con Guidolin? Io inizio ora e lui ha fatto la storia di questa squadra, lasciamo stare. Mi aspettavo una partita diversa, c’è da lavorare. Ora pensiamo all’ultima partita a Salerno. Le basi per il futuro ci sono tutte e siamo felici di costruirci sopra”.