Spezia Thiago Motta:”non è stato facile arrivare ala salvezza, ma la squadra è stata sempre positiva”

Thiago Motta a Udine in conferenza stampa dopo che lo Spezia si e’ assicurato la salvezza battendo per 3-2 la squadra di casa.

“Posso assicurare che non e’ stato facile arrivare fin qui, ma la squadra e’ sempre rimasta positiva e mi ha aiutato in modo incredibile”. Ma guai a chi parla di miracolo: “Io ai miracoli non credo. Credo piuttosto in impegno, lavoro, serieta’, responsabilita’. La nostra e’ stata un’impresa che d’ora in avanti fara’ parte della storia del club, un’impresa meritata sul campo tutti i giorni dai ragazzi che hanno dato il massimo per il bene del collettivo”.