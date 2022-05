Roma , Mourinho:”meritavamo di vincere”

, José Mourinho non va giù il pareggio contro il Venezia.. Il tecnico giallorosso ai microfoni Dazn:

Noi diamo sempre tutt, se non facciamo meglio è perché non ci riusciamo come stasera, anche se era un match importante e avremmo meritato di stravincere“.

“Alla fine della partita abbiamo cercato di ringraziare la nostra gente. Ho vissuto stadi così ma dopo aver vinto un campionato”. “Questo club e questa gente sono speciali. Magari è sempre stato così, oppure siamo noi che stiamo creando qualcosa di speciale. Promettiamo che daremo sempre tutto – ha aggiunto -. Abbiamo ancora due gare da giocare con significati diversi. L’ultima gara in campionato sarà importantissima e poi andremo a Tirana per vincere la Coppa”.