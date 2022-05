Milan, Pioli:”sono molto soddisfatto del match. Il lavoro non è ancora finito”

la vittoria 2-0 contro l’Atalanta porta il Milan a-1 dallo scudetto. Pioli ai microfoni Dazn:”

“Abbiamo lavorato benissimo in fase difensiva contro la squadra che crea di più in Serie A, poi abbiamo cercato tante soluzioni diverse davanti, senza mai perdere lucidità e senza mai smettere di crederci. Questa vittoria è un premio per tutti i miei giocatori. Ciò che mi rende più orgoglioso è la disponibilità dei miei. Posso fargli fare ciò che voglio in campo e a loro piace questo modo di preparare le partite. È una grandissima soddisfazione.