Il saluto di Lorenzo Insigne :” Napoli è la mia squadra , la mia città , appena troverò tempo tornero quì”

L’addio di Lorenzo Insigne al napoli. Dici anni von la maglia azzurra non si possono dimenticfare facilmente. Allo stadio Maradona , dopo la vittoria 3-0 contro il genoa Insigne ai microfoni Dazn:”

: “Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti allo stadio e che sono venuti a incitarmi, per me è una gioia immensa. Napoli è casa mia, appena avrò tempo tornerò qui, non dimenticherò mai niente. I ricordi belli? Sono tantissimi, ma non voglio ricordare solo singoli episodi, voglio ricordare tutti e 10 gli anni che ho trascorso qui. Ci sono stati momenti belli e meno belli, ma con i tifosi siamo sempre stati uniti. Perché ho sempre voluto restare a Napoli? È troppo forte l’amore per questa maglia e per questa città, ma a un certo punto bisogno fare delle scelte. Purtroppo abbiamo fatto questa scelta io e la società, non abbiamo rimpianti. Ringrazio tutti i tifosi del Napoli per il grande affetto che porterò sempre nel cuore. Il mio grazie va tutti gli allenatori che ho avuto, Benitez, Sarri e poi Hamisk, Reina, Callejon… E tanti altri. Hanno speso tante belle parole per me, vuole dire che qualcosa di buono ho fatto. I miei figli? Spero che quando cresceranno si parlerà ancora del papà e del suo Napoli, poi ci sarà tanto tempo per parlarne, ci sono tante immagini e capiranno tutto. Se mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera qui? Non voglio parlare di questo, anche se sarò lontano farò il tifo per il Napoli e appena posso verrò allo stadio per vedere questa squadra”.