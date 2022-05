Le brutte notizie per l’allenatore tedesco arrivano però dall’infortunio di Salah, che esce dopo 30’ ed è ora in dubbio per la finale di Champions.

La FA Cup torna nella bacheca del Liverpool che se la aggiudica dopo una sfida spettacolare con il Chelsea. A Wembley, dopo lo 0-0 in 120 minuti, il 6-5 finale arriva con il rigore decisivo di Tsimikas. Ottavo successo in questo torneo per i Reds. Klopp batte ancora Tuchel dopo l’ultima Carabao Cup.