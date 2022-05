Atalanta, Gasperini:” abbiamo fatto bene finchè siamo rimasti in partita”

“Il Milan è forte, è una squadra che merita lo scudetto. Nessuno toglie valore al Milan. Credo che noi abbiamo fatto una buona partita”.

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini analizza così la sconfitta della Dea a San Siro contro i rossoneri. “Siamo stati in partita almeno fino al gol di Theo, sono soddisfatto – ha proseguito a Dazn – Dopo il 2-0 è stato tutto più difficile. Chance per l’Europa? Sono quelle che dice l’aritmetica, noi dobbiamo vincere l’ultima partita e sperare che la Roma non vinca a Torino. Non so cosa farà la Fiorentina, magari anche augurare alla Roma di vincere la Conference, così saremo tutti contenti. Al di là di questo, io sono molto felice del campionato dell’Atalanta: è stato uno dei campionati più difficili per noi e i ragazzi hanno dimostrato di saper reggere certi livelli, la posizione in classifica è meritata”. Alla domanda sugli episodi arbitrali: “Grazie e arrivederci…”.