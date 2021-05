Serie A: Lo Spezia conquista la salvezza. Battuto il Torino 4-1

Lo Spezia festeggia la permanenza in Serie A con una giornata d’anticipo. Gli aquilotti hanno battuto 4-1 il Torino. Partita perfetta nello scontro diretto della squadra di Italiano.

Torino non in grande giornata , subisce lo Spezia avanti di due gol all’intervallo con Saponara e il rigore di Nzola. Nella ripresa Belotti dal dischetto ha provato a riaprire la contesa, ma ancora Nzola e poi Erlic hanno calato il poker decisivo per la permanenza in Serie A. Il Toro rischia grosso a una giornata dal termine. I granata in attesa del risultato del Benevento. Martedì il recupero allo stadio Olimpico Grande Torino contro la Lazio.

IL TABELLINO

SPEZIA-TORINO 4-1

Spezia (4-3-3): Zoet ; Ferrer , Ismajli , Terzi , Marchizza ; Maggiore , Ricci (12′ st Sena ), Pobega (23′ st Estevez ); Agudelo (12′ st Farias ), Nzola , Saponara (32′ st Erlic ). A disp.: Provedel, Rafael, Vignali, Bastoni, Estevez, Agoume, Acampora, Verde, Galabinov, Piccoli. All.: Italiano

Torino (3-5-2): Sirigu ; Izzo (10′ st Singo ), Nkoulou , Bremer ; Vojvoda (1′ st Verdi ), Rincon (33′ st Baselli ), Mandragora , Lukic (18′ st Buongiorno ), Ansaldi ; Sanabria (18′ st Zaza ), Belotti . A disp.: Sava, Ujkani, Rodriguez, Lyanco, Gojak, Bonazzoli. All.: Nicola .

Arbitro: Orsato

Marcatori: 19′ Saponara, 42′ rig. Nzola, 10′ st rig. Belotti (T), 19′ st Nzola (S), 39′ st Erlic (S)

Ammoniti: Agudelo, Pobega, Farias (S); Vojvoda, Rincon, Buongiorno, Bremer, Verdi (T)