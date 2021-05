De Carolis sconfitto a Manchester da Richards per l’Europeo Supermedi

A Brescia Titolo UE Superpiuma a Henchiri e Titolo Italiano Supergallo a De Bianchi

Giovanni De Carolis (29-9-1) esce sconfitto, ma a testa alta, dal match contro l’inglese Lerrone Richards (15v), valevole per il Titolo Europeo dei Supermedi. Cintura che il Britannico, di otto anni più giovane del nostro portacolori, si porta a casa vincendo per verdetto unanime alla fine di 12 intensissime riprese (120-108; 119-109; 119-109). Un Europeo mancato ma che non cambia il valore del Campionissimo romano, Cintura Mondiale WBA nel 2016, quando scrisse una delle pagine più belle della storia della boxe, e del suo Team composto dai Maestri Italo Mattioli e Luigi Ascani e dal Promoter Davide Buccioni della BBT Boxing Team.

L’evento, organizzato dalla Matchroom di Eddie Hearn, è stato trasmesso in Italia sulla piattaforma DAZN e si è svolto presso la Manchester Arena.

BRESCIA

Nel ricco sabato della boxe, altra fight card di grande valore è stata quella della kermesse che si è svolta presso il Centro Sportivo Rigamonti di Brescia sotto l’organizzazione della Promo Boxe Italia di Mario Loreni, con la collaborazione della Federazione Pugilistica Italiana e di Artmediasport che ha riportato il Pugilato Italiano sotto i riflettori di RaiSport con il diciottesimo evento di una lunga e ricca stagione televisiva. Match clou della serata è stato il Titolo UE dei Superpiuma, in cui il pisano Nicola Henchiri si è imposto ai punti (112-116; 113-115; 113-115) sul romano d’adozione, nato a Salerno, “Super” Mario Alfano. Un match combattuto commentato dal giornalista Rai Edoardo Chiozzi e dall’icona della boxe e Ambassador FPI Roberto Cammarelle. Il derby ha visto due trentenni italiani di grande spessore: Mario Alfano, del Team Rosanna Conti Production, allenato dal Maestro Franco Federici, che ha avuto la seconda occasione di conquistare il titolo vacante dell’Unione Europea, inizialmente il suo avversario era l’irlandese Eric Donovan che però ha dato forfait a causa di un infortunio; e Nicola Henchiri, il neo-Campione, appartenente al Boxing Team di San Giuliano Terme e allenato dal Maestro Michele Mostarda, che ha confermato quanto dimostrato a Milano contro Francesco Patera, ex campione europeo e numero 19 del mondo.

Ad aggiudicarsi il Titolo Italiano dei Supergallo con la vittoria ai punti ( 99- 92; 98 92; 98-91) è stato Mattia De Bianchi che ha superato Jonathan Sannino.

Gianluca Pappalardo, infine, si è portato a casa la Finale del Trofeo delle Cinture FPI Cat. Medi, battendo ai punti Giovanni Rossetti.

I RISULTATI:

European Union Superpiuma VACANTE 12×3

Mario Alfano vs Nicola Henchiri WP

TITOLO ITALIANO SUPER GALLO 10X3

Jonathan Sannino vs Mattia De Bianchi WP

FINALE CINTURE FPI MEDI 8×3

Rossetti Giovanni vs Gianluca Pappalardo WP

Mediomassimi 6X3

Adriano Sperandio WP vs Aleksandar Petrovic

MEDIO MASSIMI 6X3

Leonardo Balli vs Federico Gassani PARI

Supergallo 6×3

Rigoldi WP vs Narvaez

WELTER 4X3

Jurgen Mullai WKOT 3 ROUND vs Cali Lorenzo 66.950

INFO MESSA IN ONDA RAISPORT:

● Sabato 15 maggio ore 22:45 su RAI sport in diretta, campionato UE superpiuma Alfano vs Henchiri

● Domenica 16 maggio ore 22:45 su RAI sport in differita, campionato Italiano supergallo Sannino vs De Bianch