Zanetti , Empoli:”abbiamo perso meritatamente”

Zanetti mastica amaro dopo la sconfitta contro la Cremonese

Siamo entrati in campo troppo leggeri rispetto alla Cremonese che aveva più fame di noi. Dopo lo schiaffo abbiamo iniziato a giocare e fatto qualcosa in più di loro, ma abbiamo perso meritatamente. Non mi è piaciuto assolutamente l’approccio”. “Abbiamo preso un gol brutto, che testimonia l’atteggiamento che avevamo – ha aggiunto – Poi a lungo andare abbiamo espresso un buon calcio, ma non abbiamo avuto la qualità giusta per riprendere la partita”.