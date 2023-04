Dopo la convincente vittoria contro lo Spezia , Maurizio Sarri è soddisfatto ma resta con i piedi per terra. “Fino alla fine del campionato ci sono in palio ancora 24 punti , bisogna rimanere concentrati. Già dalla prossima partita non sarà facile – ha spiegato il tecnico della Lazio -. Siamo soddisfatti dell’evoluzione positiva, ma per essere appagati bisogna raggiungere un obiettivo“. “Non dobbiamo guardare la classifica adesso, andiaamo avanti senza perdere la concentrazione.”

