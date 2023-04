Il Napoli contro le barricate del Verona non sfonda. Al Maradona finisce 0-0

Napoli fermato dall’Hellas Verona al Maradona (0-0). Un punto che fa morale agli scaligeri

Match bloccato per tutti i primi 45 minuti , Hellas che alza le barricate a centrocampo , Napoli che manovra con lunghi giro palla ,ma che non riesce a sfondare . Qualche azione veloce con Lozano e Politano i più attivi senza creare seri pericoli a Montipò. Il tourn-over di Spalletti non ripaga il pubblico presente che ha incitato dal primo minuto gli azzurri.

Nella rirpesa il copione del match non cambia , il Napoli cerca giusti varchi , l’Hellas solo in qualche occasione varca la metà campo su ripartenze.

Spalletti chiama i cambi : Osimhen al posto di un’impalpabile Raspadori e il match cambia con il nigerinao che centra la traversa piena con Montipò battuto . Anche Kvara cerca spazi con la regia del nuovo entrato Lobotka e Zelinski. Il Verona si difende anche con qualche affanno e al 91′ il Napoli rischia di capitolare con Ngonge solo davanti a Meret spedisce la palla fuori.

Gli ultimi minuti sono un’attacco al forte ‘Apache’ , con l’ultimo sussulto intewrrotto dall’arbitro La penna con il triplice fischio finale.

Ora per i partenopei , la testa a martedì sera nel match di ritorno Championbs league contro il Milan.

IL TABELLINO

NAPOLI-VERONA 0-0

Napoli (4-3-3): Meret , Di Lorenzo , Kim , Juan Jesus, Olivera ; Anguissa , Demme (19′ st Zielinski ), Elmas (28′ st Lobotka ); Politano (39′ st Zedadka ), Raspadori (28′ st Osimhen ), Lozano (19′ st Kvaratskhelia 5,5). A disp.: Marfella, Gollini, Rrahmani, Mario Rui, Ostigaard, Zerbin, Bereszinski. All.: Spalletti

Verona (4-4-2): Montipò ; Faraoni (25′ st Terracciano ), Dawidowicz , Hien , Ceccherini (20′ st Coppola ); Lasagna (42′ st Ngonge ), Tameze , Abildgaard , Depaoli ; Duda (25′ st Verdi ), Gaich (20′ st Djuric ). A disp.: Berardi, Perilli, Braaf, Kallon, Cabal, Sulemana. All.: Zaffaroni

Arbitro: La Penna

Marcatori: –

Ammoniti: Ceccherini (V), Terracciano (V), Dawidowicz (V), Verdi (V)