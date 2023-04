Creemonese – Empoli 1-0, decide Dessers

La Cremonese non sbaglia , e centra la seconda vittoria consecutiva e regala speranze al tifosi grigiorossi-. La squadra di Ballardini nella trentesima giornata di Serie A batte per 1-0 l’Empoli.

Allo Zini, decide la zampata al 4′ di Dessers che, lasciato solo in area, controlla e batte Perisan. Sernicola sfiora il raddoppio nella ripresa, ma il risultato non cambia: secondo successo di fila per i grigiorossi di Ballardini, che salgono a 19 punti, a -7 dalla salvezza. Tornano a perdere, invece, i toscani di Zanetti, che restano a quota 32.

IL TABELLINO

CREMONESE-EMPOLI 1-0

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi ; Sernicola , Lochoshvili (7′ st Aiwu ), Vasquez , Valeri ; Pickel , Castagnetti , Meité ; Galdames (22′ st Benassi ); Tsadjout (40′ st Quagliata), Dessers (22′ st Okereke 6). A disp.: Saro, Sarr, Ferrari, Ghiglione, Acella, Basso Ricci, Buonaiuto, Afena-Gyan. All.: Ballardini

Empoli (4-3-1-2): Perisan ; Ebuehi 5,5 (17′ st Stojanovic ), De Winter (40′ Walukiewicz), Luperto , Parisi ; Fazzini (34′ st Destro ), Marin , Bandinelli (34′ st Henderson ); Baldanzi ; Caputo , Piccoli (17′ st Cambiaghi ). A disp.: Ujkani, Stubljar, Cacace, Grassi, Degli Innocenti, Haas, Satriano, Pjaca, Vignato. All.: Zanetti

Arbitro: Zufferli

Marcatore: 4′ Dessers

Ammoniti: Sernicola (C)