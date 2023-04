Bologna – Milan 1-1.Pobega risponde a Sansone

Nella 30.ma giornata di Serie A il Milan no sfona al Dall’Ara. Finisce 1-1 Bologna Milan , con i rossoneri che rallentano la marcia verso lazona Champions.

Pioli manda in campo le seconde linee e nel primo tempo i rossoneri partono male e si fanno sorprendere da Sansone dopo solo 3 secondi . La squadra di Pioli si scuote e alza il ritmoe prima del riposo pareggiano al (40′) con un bel sinistro di Pobega . Nella ripresa il Milan ci prova seza sfondare nonostante l’ingresso dei titolari Nel finale proteste rossonere per un tocco di mano in area di Lucumì.





IL TABELLINO

BOLOGNA-MILAN 1-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski ; Posch Soumaoro , Lucumì , Kyriakoupoulos Schouten (40′ st Medel), Dominguez; Aebischer (28′ st Moro ), Ferguson , Barrow (28′ st Lykogiannis ); Sansone (12′ st Zirkzee ).

A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Amey, Pyyhtia. All.: Thiago Motta

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Florenzi (12′ st Calabria ), Thiaw (36′ st Gabbia), Kalulu , Ballo-Touré ; Vranckx , Pobega ; Saelemaekers (12′ st Messias ), De Ketelaere (25′ st Diaz ), Rebic ; Origi (25′ st Leao ).

A disp.: Tatarusanu, Mirante, Hernandez, Tomori, Bennacer, Adli, Tonali, Bakayoko, Krunic, Giroud. All.: Pioli

Arbitro: Massa

Marcatori: 1′ Sansone (B), 40′ Pobega (M)

Ammoniti: Posch, Dominguez, Kyriakoupoulos (B); Florenzi, Calabria, Pobega.