Si i ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner nell’Atp sulla terra rossa di Montecarlo.

L’altoatesino cede in tre set a Holger Rune, che si impone in rimonta e con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5, con il match che viene anche sospeso per pioggia. Eppure, la sfida sembrava in mano al 21enne di San Candido, che non riesce però a centrare la seconda finale del suo 2023. Adesso, il danese si giocherà il titolo contro Rublev, che elimina Fritz.