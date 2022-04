Mourinho:” abbiamo giocato bene , la qualità è uscita fuori”

José Mourinho si gode la conquista della semifinale di Conference League, dopo aver spazzato via 4-0 il Bodo/Glimt ai quarti:

“Abbiamo giocato bene, con intensità pressing, qualita nell’uscita… Già dopo l’1-0 o il 2-0 sapevamo che era fatta – ha ammesso il tecnico della Roma -. Io in realtà ero molto fiducioso anche dopo l’andata, non ho percepito grandi problemi, ho sempre avuto la sensazione che eravamo superiori, siamo stati bravi a concentrarci solo sul campo e a giocare. Ora siamo noi della Roma a rappresentare l’Italia nelle competizioni europee.

Su Zabiolo:” Lui è uno che vende. Si parla troppo di lui, di perché gioca o non gioca, sarebbe meglio lasciarlo tranquillo, per noi e per il calcio italiano. Oggi siamo riusciti a tenere nascosto che giocava, io sapevo che era fondamentale per attaccare la profondita, e lui l’ha fatto bene. Domani sicuramente sarà in prima pagina”.