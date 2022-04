Lubedì 18 aprile – Pasquetta a Capannelle.Premi Cloridano e Perretti (handicap principali)

Il weekend di Pasqua è storicamente uno dei grandi momenti di festa a Capannelle, specialmente il lunedì di Pasquetta, giornata magica in cui l’ippodromo capitolino diventa meta imprescindibile di intere famiglie, soprattutto con bambini. Non è detto che siano appassionati di cavalli, ma molti lo diventeranno dopo aver trascorso una giornata allegra e spensierata a contatto con il verde e la natura del nostro scenario incomparabile, ma soprattutto con l’emozione di una giornata alle corse.

SABATO 16 APRILE – TROTTO

Vigilia di Pasqua al trotto alle Capannelle: otto corse con inizio alle 14.20 e prova di maggior spessore tecnico, sesta corsa della giornata, affidata a buoni tre anni con ambizioni classiche come nel caso di Dragowski. All’opposizione un Dakovo Mail, visto molto bene nel Gran premio di Foggia, ma anche il progredito Diluvio.

Giornata caratterizzata da corse con un numero medio di partenti, ma tutt’altro che scontate al punto che non è facile trovare le basi di giornata. Nella prova di apertura il cavallo favorito è sicuramente Bon Jovi Jet, dove il portacolori di Alessio Ferrara sembra declassarsi notevolmente. Fiducia anche nei confronti di DAmore Mail nell’altra prova di buon livello, quarta corsa, per i cavalli più giovani. Attenzione a Capinera Jet che alla seconda corsa dovrebbe essere in grado di respingere le avversarie. La bisbetica ma potente Chery alla quinta corsa dovrà cercare di respingere gli assalti di Cayenne Slm, così come Aesir Selva nella prova che chiude il programma può bissare il buon successo ottenuto nella prova di rientro di un mese fa a Milano.

LUNEDI’ 18 APRILE – GALOPPO

La Pasquetta a Capannelle è una tradizione che ha radici profonde tra i romani, ormai da oltre 130 anni, quando si disputò la prima edizione del Derby Italiano di galoppo: i prati a bordo pista dell’ippodromo sono sempre stati tra le mete preferita delle famiglie della Capitale per il tradizionale pic-nic fuori porta del lunedì dell’Angelo.

Ed è questa la ragione per cui ormai la giornata di Pasquetta segue ormai un consolidato format ideale per la famiglia tanto da rendere l’ippodromo romano uno dei posti più preferiti in cui trascorrere la giornata di festa all’insegna della natura, dello sport e dello spettacolo.

Quello in programma lunedì 18 aprile sarà un appuntamento ricco di proposte per bambini e genitori. A partire dalle ore 15.00 quando saranno chiamati a raccolta tutti i bimbi presenti per l’attesa ‘Caccia alle Uova’, il collaudato evento organizzato in collaborazione con il brand dolciario Zaini. I piccoli ospiti potranno poi partecipare al fitto programma di attività offerte dalla Pony Academy che, sotto la guida di qualificati istruttori, organizzerà percorsi ludico–didattici alla scoperta del mondo del cavallo, passeggiate sui ponies e battesimo della sella. Il parterre dell’ippodromo diventerà quindi un divertente pony village che con giochi, gonfiabili e spettacoli vari intratterrà le famiglie per tutto il pomeriggio.

L’accoglienza nell’affascinante polmone verde di Capannelle è sempre stata un must distintivo che unito all’appassionante programma di corse al galoppo fa dell’ippodromo una delle mete più ambite soprattutto in queste giornate di festa.

In questa giornata speciale Capannelle diventa la vetrina elegante del mondo delle corse e del cavallo. Il giorno di Pasquetta è festa e spettacolo: le corse saranno otto (la prima alle 14,15), alle sei riservate ai purosangue se ne aggiungono due destinate ai purosangue arabi che sono ormai una costante e piacevole realtà del mondo del cavallo anche in Italia. Per loro una maiden sui 1500 per i tre anni e una condizionata sui 2000 per gli anziani. Le altre sei corse saranno tutte handicap, con due occasioni, i due HP, in cui al gesto agonistico si accompagnerà anche un’apprezzabile spessore tecnico.

Nel Premio Mario Perretti (quinta corsa ore 16,25) saranno le femmine a darsi convegno elitario sui 2000 e sarà anche uno dei primi confronti pienamente intergenerazionali sulla consistente distanza dei 2000 con dirittura di 850 metri. Che sia prova di spessore è affermazione confortata dal consueto sguardo all’albo d’oro che ci segnala come ultima laureata Lyrical, preceduta da buoni nomi come quelli di Santa Rita, La Base, Plen Air, Valvibrata oppure Tremoto. Saranno 10 le cavalle che animeranno l’edizione 2022, capeggiate da Burattina, a cui faranno da pregiato contorno Chipie d’Irlande, Lady Argento, Jazz Lady e Malpaga. L’onore delle tre anni è difeso dalla sola Gerilda con peso ovviamente invitante, 51 chili.

Subito dopo, ore 17,05, ecco i tre anni nel tradizionale Premio Cloridano, interessante prologo verso il Tudini. 13 cavalli al via che daranno vita anche alla TQQ. La scala dei pesi è capeggiata da Queen’s Kitten, anche se le linee migliori forse potrebbero essere quelle di Elzamina, misurata da buone cavalle come Purciaretta , Queen Rouge o ancora da La Cortigiana, Transylvania, Bluma e Cosentina.

Detto delle due corse per i purosangue arabi, tra i sei handicap di cui uno riservato ai dilettanti è prevista anche la seconda tris: anziani sui 1500 e in 12 con in vedetta He Repper, Chiedimi la Luna, Nightcrawler, Zona d’Ombra e Zermatt.

Una volta si correrà in pista dritta, ben sei in quella grande in erba ed una sulla pista all weather mentre le distanze andranno dai 1200 fino ai 2200.

Inizio delle corse alle 14,15.

Si comunica che i servizi di ristorazione, Terrazza Derby e Ristorante Panoramico, saranno attivi con servizio al tavolo. Indispensabile la prenotazione obbligatoria e naturalmente la Permanenza al tavolo. Per info e prenotazioni: 393 9587860

ph. Domenico Savi