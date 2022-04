“Juan Cuadrado insiene fino al 2023″ così la Juve ha annunciato con un comunicato ufficiale l’accordo raggiunto con Cuadrado per il rinnovo di contratto fino al 2023.

Il club bianconero ha fatto così scattare l’opzione per il prolungamento del rapporto con il colombiano che sarebbe andato in scadenza a giugno: “Indissolubile: è tutto in questa parola il rapporto che lega la Juventus a Cuadrado, e Juan alla maglia bianconera. Qualcosa di forte, che va oltre il campo ed entra sottopelle”.