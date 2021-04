Champion League:City e Real in semifinale

Il City rimonta il Dortmund. Il Real Madrid resiste al Liverpool .

Il City conquista la semifinale Champions League.La squadra di Guardiola ha battito 2-1 il Borussia Dortmund , match giocato Al Signal Iduna Park .

I tedeschi il Borussia si portano in vantaggio con Bellingham al 15’, ma nella ripresa Mahrez su rigore al 10’ e Foden al 30’ completano l’1-2. In semifinale i Citizens sfideranno il Paris Saint Germain.

Nell’altro match ,il Real Madrid vola in semifinale di Champions League, dove affronterà il Chelsea. Ai blancos basta lo 0-0 contro il Liverpool, dopo la vittoria per 3-1 dell’andata. Ad Anfield va in scena un match quasi a senso unico, con i Reds padroni del campo e i Blancos spesso costretti a difendersi e con ragazzi di Klopp non riescono a sfondare.