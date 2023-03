Mondiale 2026 saranno 48 le squadre che parteciperanno

Rispetto a Qatar 2022 ci saranno sedici nazionali in più e si passerà da 64 a 104 partite. In aumento anche i ricavi della Fifa

Al Mondiale di Calcio 2026, he si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada parteciperanno 16 Nazionali in più e passerà da 64 partite a 104, rispetto alle 64 giocate a Qatar 2022 La Fifa ha approvato il nuovo format che garantisce a tutti di giocare e abbiano tempi di riposo adeguati tra squadre in gara.

Ai Mondiali 2026 – finale prevista il 19 luglio, la Serie A dovrà finire entro il 24 maggio visto che i ritiri delle nazionali scatteranno il 25 – ci sarà dunque un turno da giocare in più, si passerà da sette a otto gare per la fase finale, e così le partite totali della manifestazione passerebbero da 64 a 104. Per la Fifa arriverebbero guadagni supplementari, la stima dei ricavi oscilla tra 9 e 11 miliardi di sterline (tra i 10 e i 12,5 miliardi di euro)