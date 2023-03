Inter , Inzaghi:”Abbiamo fatto un’ottima partita”

L’Inter di Inzaghi si è qualificata ai quarti di finale di Champions League pareggiando 0-0 in casa del Porto: ” I ragazzi sono stati bravissimi a compattarsi contro una squadra difficile da affrontare – ha commentato Simone Inzaghi a fine partita -.

“Abbiamo sofferto tutti insieme nel finale. Io non credo alla fortuna, nel doppio confronto abbiamo meritato di andare ai quarti non prendendo gol per 180 minuti contro una squadra abituata a giocare partite del genere. Ora giocheremo i quarti con tanta fiducia”.

S