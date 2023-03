Champions League: Napoli – Eintracht Francoforte, le probabili formazioni

Il Napoli torna in campo mercoledì sera alle 21 match di ritorno (andata 0-2) , ottavi Champions League.

Partenopei ad un pasoi dai quarti di finale , obiettivo europeo mai raggiunto dagli azzurri.

Eintracht Francoforte al ‘MARADONA’: Glasner deve rinunciare al bomber Kolo Muani espulso nella gara d’andata, al suo posto il centravanti sarà Borré sostenuto da Gotze e Kamada, nessun dubbio a centrocampo dove Rode sarà l’uomo d’ordine con al fianco Jakic. Davanti a Trapp la difesa a tre con Ndicka e Tuta sicuri del posto e Hasebe in vantaggio sulla concorrenza.

Nel Napoli Spalletti ha qualche dubbio sulle condizioni di Kim , uscito dolorante al polpaccio nell’ultima gara di campionato vinta dai partenopei (2-0) contro l’Atalanta, in caso di assenza del coreano gioca Juan Jesus.Discorso diverso per Meret , l’estremo difensore dovrebbe essere in campo dal primo minuto.

Per il resto dentro tutti i titolarissimi con Mario Rui che torna a sinistra, e in attacco Lozano è completamente recuperato e dovrebbe comporre il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Ancora indisponibile Raspadori

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Ndicka, Hasebe; Buta, Jakic, Rode, Max; Kamada, Gotze; Borrè.

Sarà l’arbitro inglese Antony Taylor a dirigere Napoli-Eintracht

Assistenti: Beswick (Inghilterra) e Betts (Inghilterra)

IV uomo: Jones (Inghilterra)

VAR: van Boekel (Olanda) – Manschot (Olanda)