Champions League: Porto – Inter 0-0 (andata 1-0). Nerazzurri ai quarti di finale

L’Inter è ai quarti di finale di Champions League grazie allo 0-0 quello di San Siro all’andata.

Al Do Dragao i nerazzurri hanno giocato un match perfetto, respingendo gli attacchi del Porto e non rinunciando a veloci contropiedi che in qualche occasione hanno creato pericoli alla porta avversaria.

Nel primo tempo il Porto si rende pericoloso con le conclusioni di Uribe ed Eustaquio. L’Inter risponde con il veloce contropiede orchestrato da Dzeko e Lautaro. Ancora Porto con Evanilson chiuso da Di Marco e prima del riposo , Marcano anticipato da Dumfries

Nella ripresa il Porto accelera, grande possesso palla senza mai impensierire Onana . Solo al 95’una conclusione di Marcano è stata salvata da Dumfries a Onana battuto, poi è stato lo stesso portiere camerunese – con l’aiuto del palo – a dire no a Taremi, prima di un’ulteriore traversa di Grujic in posizione di off-side.

IL TABELLINO

PORTO-INTER 0-0 (and. 0-1)

Porto (4-4-2): Diogo Costa ; Pepê , Cardoso , Marcano , Zaidu (40′ st Wendell ); Eustaquio (26′ st Franco ), Uribe (40′ st Namasu ), Grujic, Galeno ; Evanils (26′ st Toni Martinez 6), Taremi . A disp.: Ramos, Portugal, Carmo, Veron, Conceiçao, Sousa, Borges, Folha. All.: Sergio Conceiçao .

Inter (3-5-2): Onana ; Darmian (35′ st Skriniar ), Acerbi, Bastoni (29′ st De Vrij ); Dumfries , Barella (35′ st Brozovic), Calhanoglu , Mkhitaryan , Dimarco (25′ st D’Ambrosio ); Lautaro Martinez , Dzeko (25′ st Lukaku ). A disp.: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Correa, Bellanova, Asllani, Carboni. All.: S. Inzaghi .

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Ammoniti: Darmian, Dzeko, Acerbi (I)

Espulsi: 51′ st Pepê (P) per somma di ammonizioni

—